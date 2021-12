Pfizer o Moderna: Harvard acaba amb el debat

Un estudi de la universitat estatunidenca revela quina de les dues principals vacunes és més eficaç

Un estudi de la Universitat d'Harvard, publicat aquesta setmana al New England Journal of Medicine, ha analitzat les dues principals vacunes contra el coronavirus basades en la tecnologia d'ARN missatger: Pfizer i Moderna.Segons el resultat de l'estudi, la vacuna de Moderna contra la Covid-19 presenta un risc lleugerament menor de positiu, inclosa la infecció documentada per SARS-CoV-2, Covid-19 simptomàtic i hospitalització relacionada amb la malaltia, ingrés en vigilància intensiva i mort.Els investigadors van analitzar aquests resultats durant un període de 24 setmanes i aquest patró va ser consistent per als períodes en els quals les variants alfa i delta van ser la variant predominant.«Donada l'alta eficàcia de totes dues vacunes, es recomana encaridament qualsevol de les dues a qualsevol persona a la qual se li ofereixi l'opció entre ambdues», va dir la primera autora Barbra Dickerman, investigadora i instructora de CAUSALab al Departament d'Epidemiologia de l'Escola Chan d'Harvard.«No obstant, aquest estudi a gran escala ens va permetre detectar diferències subtils entre aquestes dues vacunes altament efectives. Si bé les diferències identificades en el risc estimat van ser petites en l'escala absoluta, poden ser significatives per als òrgans de presa de decisions més grans, com els sistemes d'atenció mèdica i les organitzacions de nivell superior, en considerar la gran escala de població en la qual s'implementen aquestes vacunes», va dir Dickerman.«Dit això, qualsevol elecció entre vacunes també ha de considerar la seva seguretat comparativa, que no es va estudiar»,agrega Dickerman. «Això és una cosa que estem investigant activament», afegeix.El disseny de l'estudi va permetre als investigadors comparar directament l'efectivitat de les vacunes Pfizer i Moderna en un entorn del món real, en diversos subgrups i en diferents períodes en els quals les variants alfa o delta eren predominants.El gran volum de la població de l'estudi també va permetre als investigadors proporcionar estimacions precises per als resultats greus de Covid-19. L'estudi confirma que tant les vacunes de Pfizer com de Moderna són altament efectives, amb baix risc d'infeccions irruptives i altres resultats de Covid-19.Segons els primers assajos aleatoritzats, les vacunes de Pfizer i Moderna han demostrat una efectivitat de més del 90% per a prevenir el Covid-19 simptomàtic. No obstant això, es desconeixia l'efectivitat comparativa de les vacunes per a una varietat de resultats, en poblacions diverses i contra la variant delta.Utilitzant dades de les bases de dades d'atenció mèdica, l'equip va analitzar els registres de salut electrònics d'un grup de 219.842 veterans estatunidencs que van rebre la vacuna de Pfizer i un altre grup de 219.842 veterans que van rebre la vacuna de Moderna entre el 4 de gener i el 14 de maig de 2021.Els investigadors van documentar el nombre d'infeccions per SARS-CoV-2, casos simptomàtics de Covid-19 i hospitalitzacions, admissions en UCI i morts relacionades amb Covid-19.Durant un període de seguiment de 24 setmanes en el qual predominava la variant alfa, el risc estimat d'infecció va ser de 5,75 infeccions per 1000 persones per al grup de la vacuna de Pfizer i de 4,52 infeccions per 1000 persones per al grup de la vacuna de Moderna. El risc durant un període de 12 setmanes en el qual predominava la variant delta va ser de 6,54 infeccions addicionals per cada 1000 persones en el grup de Pfizer.En comparació amb els que van rebre la vacuna Moderna, els que van rebre la vacuna Pfizer tenien un risc 27% més alt d'infecció documentada per SARS-CoV-2 i un risc 70% més alt d'hospitalització per Covid-19 quan alfa era la variant predominant. Durant un període de 12 setmanes en el qual predominava la variant delta, el risc d'infecció documentada també va ser lleugerament major en el grup de Pfizer.«Totes dues vacunes són increïblement efectives, amb sol casos excepcionals», va dir J. P. Casas, epidemiòleg i professor associat en el Brigham and Women's Hospital i l'Escola de Medicina d'Harvard.«Però independentment de la variant predominant —Alfa abans i Delta més tard— Moderna va demostrar ser una mica més efectiva», va dir Casas.