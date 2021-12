Les claus per lluitar contra la variant ómicron segons Margarita del Val

Els consells de la investigadora del CSIC per a protegir-se del coronavirus: «hauríem de fer el test d'antígens just abans del dinar de Nadal»

Actualitzada 05/12/2021 a les 19:26

En un moment en el qual la variant ómicron del coronavirus ha centrat els últims debats sobre la pandèmia a Espanya i al món, la viròloga del CSIC Margarita del Val ha opinat sobre la reacció dels països per a intentar frenar la seva propagació i quines recomanacions haurien de dur a terme les persones tenint en compte les pròximes festes com el Nadal.En una entrevista en Onda Cero, Del Val ha assegurat que accions com «bloquejar al país que ha informat» sobre ómicron «no són les més adequades», ja que «el següent és que no informin».Segons la investigadora, encara «no hem vist actuar» a la variant ómicron, per la qual cosa ha demanat prudència davant la seva ràpida propagació. En aquest sentit, Del Val ha manifestat que «no es pot parlar que s'està detectant una fuita, ja que no s'ha produït fins al moment que el virus passi per persones vacunades i provoqui casos greus».Així mateix, la viròloga tampoc creu que calgui prendre noves restriccions a Espanya per l'arribada de ómicron. «Pel que hi ha de ómicron ara mateix, crec que no. Fins que no vegem com es comporta en la població no les podem prendre. Això serà gradualment. La variant delta va trigar bastantes setmanes, fins i tot mesos, a imposar-se, i l'alfa també».Del Val també ha donat les claus sobre com actuar aquest Nadal. «Hem de fer una protecció personal de cara al Nadal», ha defensat.«Si ens reunim amb els avis, encara que estiguem tots vacunats, encara que ells estiguin vacunats amb la tercera dosi, hauríem de fer el test d'antígens just abans del dinar de Nadal, i això ens dóna una capa addicional de prevenció que per a aquest parell de mesos ens vindrà bé», ha aconsellat Del Val.A aquesta recomanació se suma la de posar filtres, emprar màscares FFP2 o obrir les finestres, encara que a l'hivern sigui «més difícil».La viròloga també s'ha mostrat partidària de reduir el nombre de persones en les reunions familiars, com demana el CCAES: «Jo crec que això és una bona idea, perquè l'any passat, el que ocorria és que es contagiava la família sencera. Si fem una reunió de 25, ens contagiarem els 25 probablement. Potser és molt més suau enguany, perquè molts estem vacunats», ha puntualitzat.Respecte a si aquesta nova variant és una versió més atenuada del virus original, Margarita del Val s'ha mostrat cauta. «Aquest virus, en la població general, es comporta diferent. El problema és quan arriba a persones amb malalties cròniques o d'una edat més avançada, aquí és on cal valorar si s'ha atenuat», alguna cosa que encara es desconeix.Malgrat això, ha deixat un missatge esperançador: «La tendència esperable dels virus podria ser a atenuar-se, no el contrari, perquè precisament els més atenuats es poden propagar més que els més virulents».