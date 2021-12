La situació de les llengües cooficials a les plataformes online

Del 25% de Filmin a la casi inexistència a HBO, passant per Netflix i Amazon

El requisit de la futura llei audiovisual que les plataformes de vídeo disposin d'un 6% dels seus títols en català, gallec o basc es compleix àmpliament en el cas de Filmin, que ofereix gairebé un 25% del seu catàleg o subtitulat o doblat en aquests idiomes, enfront de casos, com el d'HBO, en els quals les llengües cooficials són testimonials.Aquesta mesura que reclamen diferents associacions ciutadanes sobretot a través de xarxes socials, en principi només afectarà les plataformes amb seu a Espanya (com Filmin o Movistar+), però no a les que operen al país i tenen la seva seu principal en un altre, com Netflix, Amazon Prime Vídeo o Disney+, la qual cosa ha provocat l'amenaça d'ERC de tombar els pressupostos de l'any que ve.Mentre les companyies afectades de manera directa o indirecta per la futura obligació continuen immerses en dubtes com si hi haurà prou amb el material subtitulat per a complir amb les quotes (una cosa bastant més barata que doblar), un repàs no exhaustiu - la majoria de les plataformes consultades no dona dades sobre aquest tema o els ofereix incompletes- mostra un panorama desigual pel que fa a la presència del català, el gallec i el basc.Sens dubte, el català és la llengua cooficial diferent del castellà més representada en aquests mitjans, en part perquè la Generalitat finança i facilita el doblatge i subtitulat de produccions audiovisuals.Per exemple, fonts de Movistar+ expliquen a Efe que en virtut del seu acord amb la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat des de 2014 (renovat el juliol de 2020), fins al 31 d'octubre de 2021 s'han subtitulat al català 3.962 pel·lícules, documentals, curtmetratges i episodis de sèries.A més, des de 2017, Movistar+ també ofereix sota demanda més de 100 pel·lícules que han estat doblades amb el suport de Política Lingüística per a l'estrena en català en sales de cinema i permanentment hi ha disponibles per als usuaris al voltant de quaranta títols doblats al català. Actualment, es troben estrenes recents com'El pare','Una vil·la la Toscana','Els elfkins','Salvatge','Lupin III: The First','Wild Mountain Thyme', o'Els traducteurs'.S'afegeixen les que estan gravades en versió original en aquesta llengua, com'La propera pell', i les disponibles en gallec i basc -almenys quatre en cada llengua, segons els motors de cerca disponibles en el seu catàleg- com'O que arde' i'Akelarre'.Al seu torn, fonts de Filmin expliquen que tenen al seu catàleg al voltant de 2.300 títols doblats o subtitulats al català (entre elles per exemple les sèries'El Col-lapse','The Virtues' o'Inside No9'), a més de la seva producció pròpia'Doctor Portuondo' o la pel·lícula'Miss Marx', 200 a euskera («Glittering Misfits' o'Zauria(k)') i 65 en gallec («Os Días Afogados','Tralas Luces'). Això suposa, assenyalen a Efe, un 24,08% del total de la seva oferta de 10.650 sèries, pel·lícules i documentals, amb el qual quadrupliquen el requisit del 6%.Altres plataformes consultades per Efe (precisament les que en principi no estaran afectades per la mesura) no han donat detalls sobre la presència de pel·lícules, sèries o documentals disponibles en diferents llengües, encara que existeixen una sèrie de moviments ciutadans a Catalunya, País Basc i Galícia que advoquen per l'ús dels seus idiomes específics en aquests serveis de'streaming' i que fan recopilació de la disponibilitat de títols.Així,'Plataformes de streaming en català' calcula que hi ha 29 pel·lícules o sèries en aquest idioma a Netflix («Sakura, la caçadora de cartes' va ser la primera doblada al català el 2019), mentre que es poden trobar al seu catàleg'O sabor das margaridas' en gallec i'Handia','Errementari' i'Black is Beltza' en basc.Encara que la multinacional no dona informació sobre el contingut en aquestes llengües, sí que assegura en declaracions a Efe que ells aposten per les bones històries, al marge de l'idioma en el qual estiguin rodades o vagin a fer-ho. A més, igual que altres plataformes, porten un temps en contacte amb la Generalitat per a augmentar els seus continguts en català.En tot cas, destaquen que en el cas de l'espanyol, l'aposta de Netflix per aquest idioma és clara, després d'èxits com les sèries'La casa de papel' i «Élite" i pel·lícules com'Bajo zero' o'El Hoyo', que han aconseguit milions d'hores de visualització. Ara una de les apostes més fortes és'La sociedad de la nieve', que dirigeix J. A. Baiona, sobre l'avió que es va estavellar als Andes amb un equip de rugbi.En el cas d'altres plataformes, com HBO, prefereixen no fer cap declaració o aclariment sobre el seu contingut present o futur en llengües cooficials. Es pot comprovar que tenen disponible'Vitals', la primera sèrie documental en català d'HBO, de 2021, i en gallec'Auga Seca', la seva primera sèrie en aquest idioma, el 2020. En dades recollides pel mitjà Naciódigital.cat a finals de novembre,'Vitals' és l'únic contingut en aquesta llengua per la multinacional.Segons aquesta mateixa font, hi ha 38 títols en català en Disney+, com ara tres episodis de'Star Wars', o productes propis com'101 dàlmates','Frozen','Soul' o'Wall-E', mentre plataformes com'Disney en galego' reclamen més títols en aquesta llengua a través de les xarxes socials. Per part seva, Amazon eleva la seva oferta en català a 115 pel·lícules, sèries i documentals, com diversos episodis de'Harry Potter' o títols clàssics com'Derzu Uzala'.