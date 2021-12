La nova Agència d'Ocupació oferirà almenys una oportunitat laboral anual per als aturats

El Govern llança el seu pla per a substituir el SEPE per un organisme al qual les empreses i agències de col·locació hauran de comunicar les seves vacants.

Actualitzada 05/12/2021 a les 11:16

Assessors i perfils

El Govern fa un nou pas cap als seus compromisos amb Brussel·les per a accedir als fons europeus. El Consell de Ministres ha donat llum verda a l'avantprojecte de la futura Llei d'Ocupació amb la qual s'aspira a modernitzar i fer més eficient el funcionament de les oficines del servei públic d'ocupació.Per a començar, el SEPE desapareixerà per a donar pas a una nova Agència Estatal d'Ocupació, que serà l'encarregada de gestionar les polítiques d'aquesta matèria a tot el país i que, entre les seves principals novetats, presenta el compromís per a oferir almenys una oferta de treball a l'any a totes les persones inscrites.Si en sis mesos no hi ha cap proposta, els serveis públics d'ocupació hauran d'argumentar el per què amb una raó expressa i justificada.Per a aconseguir aquest objectiu, la norma obligarà a totes les empreses i a les agències d'ocupació a comunicar les seves vacants a l'Administració, a través d'un gran portal d'informació on tothom pugui conèixer quins llocs de treball estan disponibles i, a partir d'aquí, establir estratègies adequades per a cada demandant.Segons indiquen fonts de l'Executiu, aquest és un sistema que ja existeix en països com Alemanya. Des del Ministeri matisen, a més, que «això no significa que les empreses no puguin transmetre també les seves vacants per altres canals» diferents als serveis públics. I recorden que per a definir aquest punt encara ha de formular-se un reglament, que s'incorporarà durant les aportacions dels agents socials i posterior tramitació parlamentària de la llei.La ministra de Treball, Yolanda Díaz, va incidir en què la mesura no suposarà una major burocràcia i serà positiva per a les empreses. «S'incorporen al sistema i seran les que defineixin les millora de les polítiques d'ocupabilitat. És a dir, l'acompanyament no serà només per a l'aturat, sinó també per a l'empresari en una mostra més de col·laboració públic-privada», va indicar després de la reunió del Consell de Ministres.La creació d'aquest gran portal d'ofertes de treball anirà acompanyada del naixement de l'Oficina d'Anàlisi d'Ocupació i de la incorporació d'orientadors i tutors per a personalitzar al màxim la cerca dels usuaris. S'estima que la xifra aconseguirà els 7.000 i la idea és que també treballin al costat de les persones que presentin una idea per a emprendre. «L'agència estudiarà amb rigor si aquests projectes són viables i els acompanyaran al llarg de tot el procés, fins i tot amb recursos públics», va explicar Díaz durant la seva compareixença.Segons va explicar la ministra, la idea final és que, amb totes les dades digitalitzades i integrats, s'elaborin perfils individualitzats de l'usuari per a millorar la seva ocupabilitat, tenint en compte aspectes com les seves habilitats, la formació, l'edat, la situació familiar, la mobilitat geogràfica, quant temps porta en desocupació o si pertany a un col·lectiu prioritari (al qual se sumaran els aturats procedents de processos de reestructuració en les empreses). «Volem fugir de la idea que a les oficines d'ocupació acudeix gent desnonada. També pot acudir gent a requalificar-se o a buscar una ocupació millor», insisteixen des del Ministeri.L'Administració reforçarà, a més, el seguiment de dos indicadors que permeten mesurar, pam a pam, l'efectivitat de les polítiques posades en marxa. En concret, s'impulsarà l'índex d'ocupabilitat i el d'intermediació, que mesura les accions amb les quals es posen en contacte ofereixes i treballadors. En aquest punt, hi ha molta feina per davant. Actualment, a penes dos de cada cent assalariats són contractats gràcies a la intermediació de les oficines públiques d'ocupació.Fonts del Ministeri precisen que el canvi es finançarà amb la dotació pressupostària del SEPE, dels fons europeus i de les polítiques actives d'ocupació, que compten amb una partida pressupostària de 7.500 milions d'euros per a 2022. Uns recursos qualificats com a «històrics» per Yolanda Díaz i que hauran d'implementar-se a temps per a complir el compromís que la nova Agència estigui llesta abans que acabi 2022.