Indemnitzen a un pacient després de confondre un càncer amb una nafra

Un jutge ha ordenat la indemnització de 46.141 euros a l'afectat, un badaloní al qual li van haver d'extirpar part de la llengua

Actualitzada 05/12/2021 a les 13:21

Un jutge ha ordenat al Servei Català de Salut i a Badalona Serveis Assistencials que indemnitzin amb 46.141 euros a un pacient per confondre un càncer en la boca amb una nafra i per l'«inadmissible» retard en el tractament, ja que el tumor va créixer i van haver de tallar-li part de la llengua.En la sentència, a la qual ha tingut accés Efe, el titular del jutjat contenciós administratiu 17 de Barcelona dóna la raó al pacient i desestima la resolució, per silenci administratiu, del Servei Català de Salut, que es va negar a indemnitzar-lo, malgrat que a causa de l'extirpació del tumor l'home té dificultats per parlar.El jutge conclou que és «evident» que el diagnòstic inicial «no va ser encertat», la qual cosa admet que pot estar justificat per la dificultat de detectar inicialment el tumor o per la possible confusió amb una afta lingual, però considera «inadmissible» la «demora» en la tramitació del seu cas i posterior intervenció.«El patiment del pacient hauria pogut ser molt menor», reconeix el jutge, que apunta que una intervenció més primerenca hagués comportat menys conseqüències per a l'home, a qui van haver d'amputar-li part de la llengua per a deixar-li net de càncer.L'home va acudir al maig de 2016 a l'ambulatori per molèsties en la llengua, davant el que la doctora de família li va receptar una pomada per una nafra i li va programar una visita de control per a juliol amb el servei de Dermatologia de Badalona Serveis Assistencials, que la va posposar fins a novembre, davant el que l'home va tornar a l'agost al CAP i la doctora li va dir que tramitaria la seva visita a l'especialista de manera urgent.No obstant això, des del servei de Dermatologia el van trucar i li van anul·lar la visita indicant-li que ja li avisarien del dia de la visita, sense que els mesos posteriors es produís la indicada reprogramació d'aquesta.Davant aquesta situació, l'home, en comprovar que tenia una protuberància molt molesta i cada vegada de major grandària, va acudir el 23 de novembre de 2016 a urgències de Badalona Serveis Assistencials, que li va derivar a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, més conegut com Can Ruti, on el 19 de desembre van comprovar que tenia un carcinoma de 16 mil·límetres d'ample i 10 de llarg, per la qual cosa li ho van extreure el 17 de gener de 2017.El jutge ressalta en la seva sentència que en l'àmbit sanitari els estàndards mínims exigibles no són els d'obtenir en tot cas la curació del malalt, ja que ningú ho pot assegurar, sinó aplicar al pacient els coneixements i mitjans tècnics acceptats per l'estat de la ciència i tècnica que es considerin apropiats.En aquest cas, el jutge ressalta que entre la primera visita i el diagnòstic correcte van transcórrer quatre mesos i fins a la cirurgia sis mesos, la qual cosa, com a denúncia el pacient, representat per l'advocat Javier Aranda, del despatx Aranda, Melgar & Tàsies, suposa una «pèrdua d'oportunitat» per a realitzar una intervenció quirúrgica molt menys agressiva i amb seqüeles menors.«No existeix cap justificació a la circumstància que la derivació al servei de dermatologia es demorés des del mes de juliol al de novembre. Tampoc existeix cap justificació a la circumstància que la segona derivació, amb caràcter urgent, fos simplement anul·lada, sense donar nova hora ni explicació de cap mena», exposa la sentència.El jutge discrepa dels perits del Servei Català de Salut, que van al·legar que la intervenció hauria estat la mateixa que amb un millor i més ràpid diagnòstic, i assegura en la seva sentència que qualsevol persona «amb escassos o nuls coneixements mèdics» sap «perfectament» que els processos cancerígens «són de millor curació quan abans es localitzen i es tracten».El jutge ordena al Servei Català de Salut i a Badalona Serveis Assistencials a indemnitzar de manera conjunta i solidària al pacient amb 46.141 euros per les seqüeles -té dificultats per parlar pel tall patit a la llengua per a extirpar-li el tumor- i pel mal moral per la pèrdua de qualitat de vida