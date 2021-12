Els veïns de Golden Pineda protesten per la construcció d'una estació de bombament

Un dels portaveus de la comunitat de veïns Golden Pineda, Robert Vilaplana, ha assegurat a l'ACN que existeixen diverses alternatives al projecte per evitar que s'instal·li prop dels domicilis. En aquesta línia, ha demanat "sentit comú" a les diferents administracions implicades. Segons ha denunciat, l'estació es construirà a una distància d'entre set i deu metres dels domicilis i per això reclamen la paralització de les obres. Des de l'ACA han anunciat que l'equipament tindrà un sistema de desodorització per evitar possibles problemes d'olors.Les obres de construcció d'aquesta estació a la zona del camí del Racó s'emmarquen en els treballs de sanejament dels nuclis de Mar i Pins, Cala Crancs i vessant de llevant de Cap Salou, entre els termes municipals de Salou i Vila-seca. Els treballs tenen un pressupost de 2.200.000 euros i tindran una durada d'un any. L'objectiu, tal com ha afirmat l'organisme, és fer possible el tractament de les aigües residuals d'aquests nuclis.