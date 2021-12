Els alumnes de Batxillerat que superin la majoria d'edat tindran accés a les actes d'avaluació

Els estudiants podran conèixer la motivació de les decisions que els professors i accedir també als documents oficials d'avaluació

Els alumnes de Batxillerat majors d'edat tindran dret a conèixer les decisions dels professors relatives a la seva avaluació i promoció de curs i podran accedir també als documents oficials i a les proves d'avaluació.Així figura en l'esborrany de projecte de reial decret de Batxillerat avançat pel diari El Mundo i al qual ha tingut accés Efe, que conté novetats sobre la participació dels alumnes majors de 18 anys i el seu dret a la informació.En concret, l'article 28 d'aquest projecte de reial decret estén a l'alumnat major d'edat el dret que ja reconeixia a progenitors i tutors legals sobre l'accés als documents oficials d'avaluació i a les proves i documents de les avaluacions.D'aquesta manera, tant alumnes com pares podran conèixer la motivació de les decisions que els professors prenguin respecte a l'avaluació i promoció de curs i, si ho requereixen, podran accedir també als documents oficials d'avaluació i a les proves i documents de les avaluacions que es realitzin.Tot això -recull el text- sense perjudici del respecte a les garanties establertes en la Llei de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.Sobre l'ensenyament de Religió, en la seva disposició addicional primera, l'esborrany de reial decret indica que les qualificacions obtingudes en aquesta assignatura no computaran per a la nota mitjana a l'efecte d'accés a altres estudis ni en les convocatòries per a l'obtenció de beques i ajudes a l'estudi.En relació amb l'ordenació de Batxillerat, la llei educativa estableix quatre modalitats: Arts, Ciències i Tecnologia, General, i Humanitats i Ciències Socials i defineix les matèries comunes per a totes elles.Quant a les matèries pròpies de la modalitat General, l'alumnat que opti per aquesta branca cursarà, a primer, Matemàtiques Generals i dues matèries més que triarà d'entre totes les de primer curs que s'ofereixin en el centre.El text inclou com a novetat que aquesta oferta inclourà «obligatòriament» la matèria Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial pròpia d'aquesta modalitat, mentre que a segon, es cursarà Ciències Generals i dues matèries més que l'alumne triarà entre totes les de segon curs que s'ofereixin ael centre i que inclourà la matèria Moviments Culturals i Artístics.