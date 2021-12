El Meteocat avisa que el vent persistirà fins dilluns al vespre

En algunes zones de les Muntanyes de Prades també s'ha vist precipitacions de neu, que poden continuar durant les pròximes hores tot i que de forma esporàdica

Actualitzada 05/12/2021 a les 20:33

Afortunadament, el temporal de vent, fins al moment, no ha fet lamentar res més que alguns danys materials. Protecció Civil ha informat que, fins al migdia, ha rebut 145 trucades relacionades amb incidents provocats per l'aire. Bona part de les quals s'han realitzat des del Baix Penedès.Aquesta tarda, el Meteocat ha ampliat el seu avís per les ventades amb la previsió que aquestes persisteixin fins demà dilluns al vespre. Aquesta alerta, ve acompanyada de l'avís per acumulació de neu sobretot al Pirineu i Prepirineu català, tot i que el servei meteorològic de les Muntanyes de Prades també ha registrat precipitacions en forma de neu en alguns punts d'aquesta demarcació com Rojals.La previsió meteorològica de les pròximes hores no descarta que caigui més neu sobre les Muntanyes de Prades, tot i que de fer-ho, ho farà de forma esporàdica.Davant aquesta situació meteorològica, Trànsit demana molta prudència a les carreteres, especialment a les zones afectades pel fort vent i aconsella moderar la velocitat i corregir les desviacions de trajectòria que pugui ocasionar, així com agafar fort el volant o el manillar i vigilar la distància lateral en els avançaments.