El Govern andorrà demana evitar l'ús del cotxe pel temporal

El servei meteorològic del principat preveu que les nevades generalitzades continuïn fins demà

Actualitzada 05/12/2021 a les 20:59

Les autoritats andorranes recomanen, en la mesura que sigui possible, evitar l'ús del vehicle privat al principat i anticipar els desplaçaments, ja que el servei meteorològic preveu que les nevades generalitzades puguin persistir fins demà al matí.Segons informa aquest diumenge el govern andorrà, l'episodi de neu perdrà intensitat demà dilluns al matí fins a cessar el migdia. Demà s'esperen a Andorra 15 centímetres de neu a 2.500 metres d'altitud, 10 centímetres, a 2.000 metres, i 3, a 1.000.Els departaments de Protecció Civil i Mobilitat recomanen a la població evitar l'ús del vehicle privat en els desplaçaments interns, anticipar-los i assegurar-se de circular amb els equipaments especials obligatoris, a més d'aconsellar l'ús del transport públic i compartir vehicles per a no saturar les carreteres.A més, el govern andorrà ha reforçat el servei de transport escolar demà, dilluns, ha desdoblegat algunes línies d'aquest transport, i ha modificat horaris per a avançar-los, del que informaran les famílies a través de SMS.