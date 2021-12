L'Euromillones deixa un nou milionari a Espanya i el pot puja a 143 milions

De la segona categoria n'han sortit 6 bitllets guanyadors més de 197.329,29 euros cadascun

El sorteig de l'Euromillones celebrat aquest divendres ha deixat un nou milionari a Espanya, encertant del Milió, el bitllet del qual ha estat validat a través del canal oficial a internet de Loteries i Apostes de l'Estat.A la segona categoria (5 encerts + 1 estrella) hi ha hagut en total 6 bitllets guanyadors de 197.329,29 euros cadascun. Dos d'aquests bitllets han estat segellats a Espanya, en concret, a l'administració de Loteries núm. 2 de Montcada i Reixac (Barcelona) i el despatx receptor núm. 25.035 de Ceuta.Així mateix, dels nou encertants que hi ha hagut en la tercera categoria (5 encerts), altres dos han validat els seus bitllets a Espanya, concretament, a Sort (Lleida) i Madrid.Al no haver-hi encertants de primera categoria s'incrementa el pot que es posarà en joc en el pròxim sorteig.D'aquesta manera, un únic encertant podria guanyar dimarts que ve 143 milions d'euros.La recaptació del sorteig d'aquest divendres ha ascendit a un total de 90.726.112,40 euros.