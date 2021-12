Falsificar el passi covid implica una multa o penes de presó

Quan es detecta un codi fals les autoritats el detecten i donen de baixa la clau privada, per tant, ja no es podrà tornar a fer servir

Actualitzada 03/12/2021 a les 13:31

Ara que el passaport covid ha entrat en vigor s'ha obert una porta pels ciberdelinqüents per traficar amb certificats falsos. Aquests dies s'ha vist per les xarxes socials com algunes persones han pogut accedir a les claus privades per generar aquests passis. Mickey Mouse, Bob Esponja o Adolf Hitler, són alguns dels certificats que han estat donats de baixa i que, en forma d'humor, han inundat les xarxes.L'Equip de Resposta d'Emergències Informàtics de la Unió Europa és conscient de les manipulacions fraudulentes del codi QR del Certificat Digital Covid. Quan es detecta un codi fals les autoritats donen de baixa la clau privada, per tant, ja no es podrà tornar a fer servir. Per evitar que la gent mostri certificats falsos es recomana demanar el document d'identitat de qui el porta.Utilitzar aquests passaports falsos és un delicte, més encara quan aquest passaport no és una falsificació, sinó que representa un atac a la seguretat del sistema. En relació amb les possibles sancions, el Codi Penal estipula que l'usuari pot ser castigat amb una de pensa de sis mesos a tres anys de presó i una multa de sis a dotze mesos.