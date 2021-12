El 60% de les malalties infeccioses d'animals poden transmetre's als humans

El veterinaris avisen que augmentaran les afectacions en animals si no es restauren els ecosistemes on viuen

Actualitzada 04/12/2021 a les 19:29

La pèrdua de biodiversitat i els canvis en l'ús del sòl estan accelerant l'emergència de malalties infeccioses, el 60 per cent d'elles, transmissibles d'animals a persones, una amenaça denominada 'zoonosi' que pot causar greus problemes de salut pública.Amb motiu del Dia Mundial del Sòl que se celebra aquest 5 de desembre, l'Organització Col·legial de Veterinaris (OCV) recorda que és essencial restaurar els sòls degradats «per a evitar l'aparició de malalties infeccioses en persones i animals».Garantir la biodiversitat i la bona salut dels sòls és essencial per a l'ésser humà i per als ecosistemes, ja que d'això depenen aspectes tan importants com la producció d'aliments, l'emmagatzematge de l'aigua, la fixació de carboni o, fins i tot l'obtenció de medicines.No obstant això, «la pèrdua de biodiversitat i el canvi en l'ús del sòl s'han convertit en principals causes de l'emergència i reemergència de malalties infeccioses», sis de cada deu capaços de saltar als humans, avisa l'OCV.Per això, és «imprescindible» que equips multidisciplinaris de científics treballin per a gestionar el medi ambient i controlar la zoonosi, una labor en la qual els veterinaris tenen gran responsabilitat.«Gestionar les malalties per a evitar el seu salt entre espècies, restaurar els paisatges naturals per a reduir el contacte directe entre la vida silvestre i els assentaments humans, i avançar en una correcta eliminació dels medicaments» són només algunes de les labors que poden exerceixen els veterinaris per a frenar i revertir la degradació dels sòls.