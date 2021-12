Andorra demana precaució davant el temporal

El govern del principat avisa de la previsió de nevades i fortes ràfegues de vent a turistes i veïns

Actualitzada 04/12/2021 a les 19:33

El Govern d'Andorra ha demanat aquest dissabte a veïns i turistes que visiten el país amb motiu del pont de la Constitució que extremin la precaució i que evitin els desplaçaments en vehicle degut a la previsió de nevades generalitzades en tot el principat i fortes ràfegues de vent.En una nota de premsa, el govern andorrà demana així mateix que es limitin o es tingui especial cura en les activitats d'exterior i en les sortides a la muntanya.El Servei Meteorològic andorrà ha emès avui un avís groc per vent i neu, davant la possibilitat que es produeixin nevades generalitzades a partir d'aquesta nit i fins a primeres hores del matí del pròxim dilluns.Les previsions apunten al fet que s'esperen gruixos acumulats d'uns 40 centímetres de neu a 2.500 metres d'altura; de 30 centímetres a una altitud de 2.000 metres; de 20 centímetres a 1.500 metres i de 8 a mil metres.Es preveuen així mateix importants ràfegues de vent, que durant la matinada del dilluns poden arribar als 70 quilòmetres per hora en el fons de les valls i als 100 quilòmetres per hora en el cim de les muntanyes."Els departaments de Protecció Civil i Mobilitat recomanem limitar els desplaçaments amb vehicle de cara a diumenge i anticipar trajectes i evitar els desplaçaments de cara al pròxim dilluns", indica la nota del Govern d'Andorra.