Acusat de la mort d'una gossa defensa que va atacar a les seves ovelles

La mort de l'animal, de raça llebrer, a Navarra ha provocat un gran moviment de protesta a les xarxes socials

Actualitzada 04/12/2021 a les 20:12

L'advocat de l'acusat d'haver penjat a una gossa llebrer a la localitat navarresa de Tajonar assegura que l'animal va entrar en una finca privada i va atacar a les ovelles que hi havia en aquesta, algunes d'elles embarassades.Segons el lletrat José Aguilar, l'investigat i la seva família lamenten la pèrdua de la gossa Duna, un missatge que diuen que faran arribar als seus propietaris, però també volen deixar constància del seu «sentir» pel mal que la gossa va ocasionar a les ovelles, uns «animals que jo havia de protegir», precisa.Duna, una llebrer de quatre anys, es trobava el passat 26 de novembre a la muntanya amb els seus amos i una ensinistradora quan va desaparèixer de la vista d'aquests i va ser localitzada després, gràcies al geolocalitzador o GPS que portava, penjada en una finca de Tajonar.Per a l'advocat del sospitós d'aquesta mort, la versió de l'ocorregut difosa en les xarxes socials des del perfil «lau_laulua» és «parcial i falta a la veritat», diu en un comunicat remès a Efe.I afegeix que «si la gossa Duna hagués anat passejant a la vista de la seva propietària i sota el seu control responsable, difícilment hagueren succeït aquests lamentables fets».«El que realment va ocórrer va ser que el gos es va introduir en la finca particular on es trobaven les ovelles i va atacar als animals», assenyala, i agrega que «algunes ovelles estaven a més embarassades».En aquest sentit apunta que el que «realment va ocórrer és que el gos va arribar corrent fins a la muntanya de Tajonar, i que allí va perseguir fins a asfixiar a diverses ovelles d'un ramat. Va aïllar a les més febles, a les quals va atacar i va mossegar greument».Un comportament, considera, «propi de l'instint més primitiu» que Duna «va dur a terme quan estava fora del control dels seus propietaris», i assevera que «el llebrer es va comportar com els depredadors salvatges en trobar una presa: l'instint els porta a caçar».Oberta una investigació policial dels fets, que en el seu moment «seran jutjats», fins llavors el lletrat demana que «es respecti la presumpció d'innocència i deixin de fer tant de mal gratuït».«És injust amenaçar i incitar a l'odi contra una família que porta tota la vida treballant per a treure el seu negoci, més encara quan els fets estan sent objecte d'investigació», afirma el comunicat en relació amb els incidents que han succeït davant el negoci de l'acusat, amb danys en la propietat privada, i subratlla que es prendran «les mesures legals oportunes davant de cadascuna de les amenaces i actes vandàlics patits».