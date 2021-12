Una ciclogénesis explosiva arriba per al pont de desembre

Catalunya, Aragó, Astúries, Balears, Cantàbria i Castella i Lleó , en nivell taronja per nevades de fins a 30 centímetres

Actualitzada 03/12/2021 a les 18:00

En alerta dotze comunitats autònomes i Melilla

Aragó, Catalunya, Navarra i La Rioja tenen activada l'alerta groga per nevades d'entre 8 i 10 centímetres de gruix i quant a la pluja, estan en alerta groga a Astúries, Balears, Cantàbria, Navarra i País Basc per acumulacions de fins a 40 litres per metre quadrat en 12 hores, més intenses i abundants en la cornisa Cantàbrica.



Per part seva, el vent posa en avís groc a Andalusia, Balears, València i a la ciutat autònoma de Melilla per ratxes que oscil·laran entre els 70 i els 90 quilòmetres per hora i que seran especialment intenses en el litoral català, costa valenciana i a la província aragonesa de Terol.



El mal estat de la mar activa l'alerta groga en les costes de Galícia, Comunitat Valenciana, bona part del litoral de Catalunya i de les illes Balears i a la ciutat autònoma de Melilla per mar combinada, vent de força 7 i ones que poden aconseguir els 4 metres d'altura.



Meteorologia avisa que amb l'alerta taronja existeix risc meteorològic important, amb un cert grau de perill per a les activitats usuals, i amb la groga no existeix risc meteorològic per a la població en general, encara que sí per a alguna activitat concreta.

