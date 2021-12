Prendre sucres líquids augmenta el risc de patir càncer, segons un estudi

El risc més alt s'associa amb el consum de fructosa procedent de suc de fruites

Actualitzada 03/12/2021 a les 19:07

L'augment de la ingesta de sucres líquids està associat a la incidència del càncer, segons un estudi fet durant sis anys a persones majors de 60 anys per la Societat Espanyola d'Arterioesclerosi.Segons l'estudi, prendre cinc grams més al dia de sucres líquids pot ocasionar una major incidència de càncer. En concret, aquest impacte correspon a un augment del vuit per cent en el sucre líquid total; del dinou per cent en la glucosa líquida; del catorze per cent en la fructosa líquida; i del trenta-nou per cent en la fructosa del suc de fruites.La recerca s'ha dut a terme en el marc del projecte PREDIMED, amb una població de 7.056 subjectes (57% dones) d'una edat mitjana de 67 anys, monitorats al llarg de sis anys, en els quals es van observar els seus hàbits alimentaris.Els autors d'aquesta recerca són els doctors Juan Carlos Laguna i Marta Alegret, catedràtics de Farmacologia en la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona i l'equip d'investigadors del projecte PREDIMED, liderats pel doctor Emilio Ros, del Departament d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Clínic de Barcelona.L'estudi ha apuntat que al llarg dels 6 anys de seguiment, es van registrar en la població estudiada un total de 534 càncers incidents (diagnosticats en una primera visita), 152 morts per càncer, i 409 morts per totes les causes.Els resultats mostren que la mortalitat per càncer i per qualsevol causa va augmentar en un grau similar amb la ingesta de tots els sucres en forma líquida, però no amb la seva ingesta en forma sòlida.A través del seguiment, els investigadors van poder saber que el risc de càncer es va incrementar de manera lineal amb la dosi de sucre líquid ingerit i va ser independent de la ingesta energètica i els canvis de l'índex de massa corporal.Aquesta anàlisi ha revelat que la substitució de la ingesta dels sucres líquids per altres nutrients redueix el risc de càncer entre un 28 i un 36 per cent, excepte en el cas dels àcids grassos trans.El risc més alt s'associa amb el consum de fructosa procedent de suc de fruites i del consum de sucre de taula, que normalment s'utilitza per a endolcir begudes o aliments semilíquids.Finalment, l'estudi ha subratllat que una reducció en el consum de begudes ensucrades podria ser una mesura preventiva eficaç per a baixar la incidència i la mortalitat del càncer, així com la mortalitat per qualsevol causa.