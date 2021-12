La fiscalia de Madrid demana un any de presó a un home que va fer una pintada sobre la tomba de Franco

El judici contra l'acusat, que hi va escriure 'Per la llibertat', comença divendres 10 de desembre

Actualitzada 03/12/2021 a les 11:25

La fiscalia de Madrid demana un any de presó per a un home -un artista gallec- que va fer una pintada sobre la tomba del dictador Francisco Franco quan encara estava enterrat al Valle de los Caídos. L'acusat hi va escriure 'Per la llibertat' i va dibuixar un colom al costat. El ministeri públic considera que va cometre un delicte contra la llibertat de consciència recollit a l'article 523 del Codi Penal i, a banda de la condemna a un any de presó i inhabilitació per al dret de sufragi passiu, demana que indemnitzi Patrimoni Nacional amb 833,41 euros pels «danys i perjudicis ocasionats». El judici contra l'acusat començarà divendres vinent, 10 de desembre, a la secció primera de l'Audiència de Madrid.