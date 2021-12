L'OMS veu possible que les vacunes siguin menys efectives davant la variant òmicron

Per aquest motiu manté que el risc global que planteja la nova variant és «molt alt»

Les vacunes anticovid podrien ser menys eficaces davant la nova variant òmicron a l'hora de prevenir la infecció i el desenvolupament de la covid-19 simptomàtica, encara que semblen mantenir la seva eficàcia contra formes greus de la malaltia, va alertar l'Organització Mundial de la Salut (OMS).En el seu informe epidemiològic setmanal, l'organisme de Nacions Unides, que ha rebut notificacions de casos de la nova variant des d'una vintena de països, reconeix que algunes mutacions d'òmicron «podrien augmentar la seva capacitat de transmissió i/o permetre cert grau de pèrdua a la immunitat».Aclareix, no obstant això, que ara com ara les evidències són limitades, donat el reduït nombre de casos: de les 800.000 anàlisis fetes per la xarxa global de laboratoris GISAID en els últims 60 dies, un 99,8% continuen sent casos de la variant delta, que es va imposar a les anteriors, i només 14 (un 0,001%) pertanyen a l'òmicron.En tot cas, donada la possibilitat que sigui més contagiosa i resistent a les vacunes, l'OMS manté que el risc global que planteja la nova variant és «molt alt».Davant això, l'organització reitera en l'informe epidemiològic la seva crida a accelerar la vacunació global especialment en col·lectius de risc encara no immunitzats.També demana més dades als laboratoris que seqüencien casos de la nova variant per comprendre millor el seu abast i característiques, i a la ciutadania li recomana que mantingui les mesures sanitàries habituals, incloent-hi l'ús de mascaretes o el distanciament físic en la mesura que sigui possible.La variant òmicron va ser reportada per primera vegada el 24 de novembre a Sud-àfrica, encara que els primers casos confirmats en laboratori, també en aquest país, es van identificar en espècimens recol·lectats el 9 de novembre.