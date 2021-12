L'emoji de 'plorar d'alegria', el més usat el 2021 i la 'cara de súplica', el que més ha crescut en ús

L'emoji de «llàgrimes de felicitat» o «plorar d'alegria» es manté com el més utilitzat a tot el món durant aquest any 2021, en una llista sense grans canvis respecte a 2019 en la qual la «cara suplicant» és la figura que més ha augmentat el seu ús, passant a la catorzena posició.El Consorci Unicode, encarregat de llançar els estàndards de codificació de caràcters informàtics, entre els quals es troben els emojis, ha publicat la llista de les figures més populars del món aquest 2021, que ha comparat amb el rànquing anterior, de 2019.El símbol més utilitzat en aquest any, «plorar d'alegria», es manté en el primer lloc respecte a l'última llista, igual que succeeix amb el segon, el cor vermell. El primer d'ells correspon a més del 5 per cent dels emojis que s'envien a tot el món, segons Unicode.Per darrere, completant el top 10, es troben uns altres emojis com «rodant per terra de riure» (passa del 4t al 3r), el polze cap amunt (4t, era 10è el 2019), la cara plorosa (del 8è al 5è), les mans juntes (6è), el petó amb una picada d'ullet (de 9è a 7è), la cara somrient amb cors (8è), la cara somrient amb cors en els ulls (9è) i la cara somrient amb ulls somrients (10è).Entre els emojis que han registrat un major creixement el 2021 respecte a 2019, el consorci ha destacat la «cara suplicant», que passa del 97 al 14, el pastís de xocolata (del 113 al 25) i el globus vermell (del 139 al 48).Unicode ha seleccionat també algunes tendències observades en els últims mesos en relació als emoji, com l'ús del símbol del coet per a representar progrés i canvis, el dels bíceps flexionats per a indicar força o el ram de flors per a donar l'enhorabona.També ha informat que la papallona és l'animal més utilitzat entre tots els emojis, que les banderes són la categoria menys usada malgrat ser la més extensa i que el emoji de la tombarella s'ha passat a usar com a símbol de felicitat.