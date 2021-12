El ple del Congrés ha avalat aquest dijous després del seu pas pel Senat la nova Llei de Trànsit, Circulació i Seguretat viària que endureix les infraccions i introdueix noves obligacions. El text, ja definitiu, estableix un càstig de sis punts del carnet -en lloc de tres- per als conductors que tinguin el mòbil a la mà i de quatre punts per als que circulin sense cinturó.Un dels punts més controvertits i criticat per grups com PP o Vox és l'eliminació del marge de 20 km/h extra de què disposen els turismes per fer avançaments. A més, els conductors de patinets elèctrics hauran de portar casc. Entrarà en vigor d'aquí a tres mesos.