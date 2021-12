Multen amb més de 3.600 euros sis activistes del Vendrell per irrompre amb un manifest feminista en un xou de Toni Moog

Actualitzada 02/12/2021 a les 15:51

Sis activistes del Vendrell han rebut una multa de 3.606 euros després d'haver irromput amb un manifest feminista en un espectacle de Toni Moog, segons han fet públic en un comunicat. Els fets van passar a finals de juliol, durant la Festa Major. Nou joves, de diversos col·lectius socials del Baix Penedès, van entrar al recinte on actuava l'humorista per boicotejar-lo, tot acusant-lo de tenir un «historial d'agressions masclistes». Segons el seu relat, Moog les va increpar «amb total impunitat». Després dels fets, la Policia Local va identificar sis de les nou activistes, i asseguren que una d'elles va ser agredida per un agent. La policia les va denunciar per un delicte greu de pertorbació de la seguretat ciutadana en actes públic.