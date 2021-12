Alternativa a la jornada laboral actual: treballar 7 dies a la setmana

Amb aquest model se seguirien treballant 40 hores setmanals

Fa mesos que existeix el debat sobre un canvi de model en la jornada laboral, sobretot per intentar conciliar la vida personal amb la feina. En els darrers mesos s'ha parlat de canviar els 5 dies laborables de la setmana, normalment de dilluns a divendres, a 4 dies. Ara, però, sobre la taula s'ha posat una altra opció: treballar els set dies de la setmana.Tot i que sembla una idea esbojarrada, es tracta d'un model que s'ha implementat en diverses empreses del Regne Unit i ha donat un bon resultat. En aquest cas el treballador té un contracte de 40 hores setmanals que ha de repartir entre els 7 dies de la setmana. Pot treballar caps de setmana, cada dia, o per exemple fer festa un dilluns, tot depèn del que necessiti per conciliar la seva laboral amb la seva vida personal. Inclús pot treballar 3 dies a la setmana, 4 o mantenir-se en els 5 dies actuals.Per tal que aquest mètode funcioni s'han de fixar franges de disponibilitat per tal que els membres d'un equip coincideixen.L'avantatge d'aquest model és que en comptes de reduir el nombre d'hores treballades com proposa el model de jornada de 4 dies de feina per tres de lliures, manté la jornada setmanal en 40 hores i, per tant, no suposa una reducció del sou.