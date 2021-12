Alemanya prohibeix als no vacunats entrar a comerços, restaurants i esdeveniments culturals

Actualitzada 02/12/2021 a les 17:38

La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha anunciat aquest dijous noves mesures per afrontar el repunt de contagis de covid-19, entre les quals destaca la prohibició d'accés a comerços, restaurants i esdeveniments culturals als no vacunats. Les persones que no s'hagin immunitzat podran entrar igualment als establiments essencials, com les farmàcies o els supermercats. El govern alemany també restringirà l'aforament dels grans esdeveniments. Tant Merkel com el seu successor, Olaf Scholz, s'han mostrat a favor de la vacunació obligatòria. De fet, Scholz ha avançat que la mesura se sotmetrà a votació al Bundestag a principis del 2022.