Passar la covid-19 lleu o moderada durant l'embaràs no danya el cervell del nadó

Ho determina un estudi fet a Alemanya que mantindrà el seguiment a les mares durant cinc anys

Actualitzada 30/11/2021 a les 14:12

Passar la covid-19 de manera lleu o moderada durant l'embaràs no danya al cervell del fetus en desenvolupament, segons un estudi presentat aquest dimarts en la reunió anual de la Societat Radiològica d'Amèrica del Nord.Després de dos anys de pandèmia, és clar que les dones embarassades són més vulnerables al virus SARS-CoV-2, però encara se sap poc sobre quins són les conseqüències per al fetus quan la mare s'infecta durant l'embaràs.«Fins ara, encara que hi ha alguns informes sobre la transmissió vertical al fetus, el risc exacte i l'impacte segueixen sense ser clars. L'objectiu del nostre estudi era esbrinar com afecta una infecció materna per SARS-CoV-2 al desenvolupament cerebral del fetus», apunta l'autora principal de l'estudi, Sophia Stöcklein, de la Universitat Ludwig Maximilian de Munic, a Alemanya.Per a això, Stöcklein i els seus col·legues van utilitzar la ressonància magnètica fetal per a estudiar a 33 pacients infectades per covid-19 en l'embaràs.Les pacients portaven una mitjana de 28 setmanes de gestació i els primers símptomes es van produir a partir de les 18 setmanes d'embaràs.La majoria de les gestants van sofrir pèrdua o reducció del sentit de l'olfacte i del gust, tos seca, febre i dificultats per a respirar.Els radiòlegs que van avaluar les ressonàncies van comprovar que el desenvolupament del cervell en les àrees avaluades era apropiat per a l'edat en tots els fetus i que en cap cas hi havia mostres d'infecció en el cervell del fetus.«En el nostre estudi, no va haver-hi proves que una infecció materna per SARS-CoV-2 tingui algun efecte en el desenvolupament cerebral del fetus», conclou Stöcklein, si bé, la investigació només va incloure a mares amb símptomes lleus o moderats i sense hospitalització.«Atès que l'impacte de la infecció greu en el desenvolupament cerebral del fetus no s'ha determinat de manera concloent, continua sent important la protecció activa contra la infecció per SARS-CoV-2 durant l'embaràs», va dir.Com a part d'aquesta protecció, els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) recomanen la vacunació per a totes les persones de 12 anys o més, incloses les dones que estiguin embarassades o que pensin quedar-se embarassades.«Fins ara, vacunar-se és la protecció més prometedora contra la covid-19» perquè «qualsevol possible efecte secundari és manejable, fins i tot en dones embarassades. Per tant, malgrat els resultats encoratjadors del nostre estudi, les dones embarassades haurien de considerar seriosament la vacunació», subratlla la radiòloga.Els autors de l'estudi realitzaran un seguiment de les pacients durant els pròxims cinc anys, a més d'una avaluació neonatal detallada i una avaluació del desenvolupament neurològic.