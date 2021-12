La vacuna de Pfizer per menors d'entre 5 i 11 anys es distribuirà a la UE a partir del 13 de desembre

Una setmana abans de l'inicialment previst

Actualitzada 01/12/2021 a les 12:05

La vacuna de Pfizer amb la corresponent dosi per a menors d'entre 5 i 11 anys serà distribuïda als estats membres de la Unió Europea (UE) a partir del 13 de desembre, una setmana abans de l'inicialment previst.«Bones notícies: hem aconseguit que la vacuna per a menors d'entre 5 i 11 anys pugui ser distribuïda a la UE una setmana abans. Ens ho ha garantit el fabricant», ha anunciat el ministre alemany de Sanitat en funcions, Jens Spahn, a través del seu compte de Twitter.Ha subratllar que «en vista de l'actual situació de la pandèmia, és important per a pares i nens que es volen protegir».Dijous passat, l'agència Europea del Medicament (EMA) va autoritzar la vacuna de BioNTech/Pfizer per a aquesta franja d'edat, que a Alemanya comprèn a uns 4,5 milions de menors.