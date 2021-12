José Luis Gil pateix un infart cerebral, del qual es recupera ja a casa seva

Va ingressar a l'hospital a principis de mes i ja ha rebut l'alta hospitalària i continuarà la seva recuperació

Actualitzada 01/12/2021 a les 18:17

L'actor José Luis Gil, conegut per les seves interpretacions d'Enrique Pastor, a «La que se avecina», o Juan Cuesta, a «Aquí no hay quien viva», va patir el passat 4 de novembre un ictus isquèmic agut hemisfèric esquerre, conegut com a infart cerebral.Per aquest motiu va ingressar en el centre mèdic Hospital Nuestra Señora del Rosario, al carrer del Príncipe de Vergara de Madrid.En un comunicat emès per Mediaset a petició de la família, s'informa que tant els metges com els familiars «confien que la rehabilitació, el temps i l'acompanyament ajudin a la seva ràpida i total recuperació».El divendres 26 de novembre va rebre l'alta hospitalària i continuarà amb la seva recuperació en centres especialitzats i el seu domicili.Ara «comença un període clau, de treball i esforç, en el qual la tranquil·litat, és molt important». Per a això, la família vol «agrair totes les mostres d'afecte que estan rebent, i sol·liciten als mitjans de comunicació i als seus seguidors que siguin respectuosos com sempre ho han estat».La família de José Luis Gil agraeix a més en el comunicat la professionalitat i la qualitat humana exercida per tot equip de la clínica madrilenya en la seva intervenció i ingrés.José Luis Gil és, a més d'un dels rostres més coneguts de Telecinco, conegut pels seus muntatges teatrals i la seva llarga trajectòria en el món del doblatge.