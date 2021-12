Confirmat el primer positiu de la variant ómicron a Balears

Es tracta d'una dona, resident a Mallorca, que havia viatjat a l'illa procedent de Sud-àfrica

Actualitzada 01/12/2021 a les 20:16

La Conselleria de Salut de Balears ha confirmat que una dona resident a Mallorca que ha viatjat a l'illa procedent de Sud-àfrica és el primer cas constatat de contagi de covid-19 amb la variant ómicron a les illes.El laboratori de mocrobiología de l'hospital Són Espases de Palma ha comprovat que la pacient té la nova variant del coronavirus, per la qual cosa es durà a terme un rastreig dels seus contactes per a tractar de delimitar l'expansió del virus.La dona, que va arribar aquest dimecres a Palma procedent de Sud-àfrica després de fer una escala a Frankfurt, ha quedat confinada al costat del seu marit, que la va acompanyar en el seu viatge però ha donat negatiu en tots les proves diagnòstiques.La pacient ha donat positiu per coronavirus en una anàlisi d'antígens realitzat en l'aeroport de Son Sant Joan i ha estat traslladada a l'hospital de Son Espases per a una prova PCR al costat de la seva parella.Tots dos havien estat a Sud-àfrica i van tornar a Europa, amb test de covid negatius en els dies anteriors, en un vol que va aterrar a Frankfurt.A la ciutat alemanya, en compliment del protocol fixat per a tractar de contenir l'expansió de la variant detectada a Sud-àfrica, van ser sotmesos de nou a proves d'antígens, i com van donar negatiu se'ls va permetre tornar a la seva residència a Mallorca.