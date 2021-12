Brussel·les planteja estendre la vacunació obligatòria contra la covid-19 a tota Europa

Mesures preventives

Tot i això, ha avisat que, mentrestant, cal actuar preventivament reforçant les vacunacions, posant dosis de reforç i limitant els contactes socials «tant com sigui possible».«Hem d'esperar el millor, però ens hem de preparar per al pitjor», ha dit Von der Leyen, parafrasejant la directora de l'Agència Europea de Medicaments, Emer Cooke, que a principis d'aquesta setmana admetia que els científics no tenen tota la informació necessària per determinar com aquesta mutació de la covid-19 pot afectar la transmissió i severitat de la malaltia.A l'espera de l'anàlisi científica sobre l'òmicron, Brussel·les aposta per posar restriccions abans de Nadal i accelerar l'administració de la tercera dosi. La Comissió Europea ha emès un comunicat aquest dimecres on defensa «restriccions proporcionades i localitzades» per reduir la pressió als hospitals. «Amb l'aparició de la variant òmicron cal aplicar mesures específiques pels contactes durant el període final de l'any», avisa l'executiu comunitari.D'altra banda, la CE urgeix els governs europeus a «desplegar ràpidament les dosis de reforç per mantenir forts nivells de protecció davant del virus, inclosa la variant òmicron». Brussel·les assegura que Pfizer-BioNTech i Moderna subministraran 360 milions de dosis durant el primer trimestre del 2022. «És suficient perquè tots els europeus vacunats puguin posar-se una dosi de reforç», ha dit Von der Leyen.Per ara Brussel·les no contempla suspendre els vols a altres països, però vol que es revisin diàriament les restriccions de viatge.