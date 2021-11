Netflix o HBOMax no estaran obligats a tenir cap quota en català

Altres aspectes de la norma

El text iniciarà ara la tramitació parlamentària on els grups independentistes volen introduir modificacions per assegurar la protecció del català. Quan es va fer públic l'acord amb ERC, es va assumir que les quotes també afectaven les plataformes internacionals, però aquest dimarts fonts del govern espanyol han precisat que el projecte de llei les deixa fora. De fet, el text de l'acord amb els republicans al qual va tenir accés l'ACN feia menció explícita a Netflix.La vicepresidenta ha afirmat que la llei aconsegueix un «bon equilibri» entre l'impuls de la indústria, l'atracció d'inversió de plataformes internacionals i la protecció de la cultura i les llengües de l'Estat espanyol. Fonts del govern espanyol han argumentat que la directiva europea que es transposa té molta complexitat i limita la capacitat d'intervenir sobre les plataformes internacionals.L'acord entre el govern espanyol i ERC establia que del 30% de la quota de producció europea obligatòria fixada per la Unió Europea, la meitat (un 15%) hagi de ser en alguna de les llengües oficials de l'Estat: un 40% en català, gallec o basc i el 60% en castellà. Això suposa que, del total del catàleg, la reserva per a llengües cooficials representi el 6% i el 20% del catàleg europeu. Això només s'aplicarà en les plataformes espanyoles, com Filmin, que ja té un 23% del catàleg en català.Els republicans ja havien avisat aquest dimarts al matí que el text dona possibilitat a les plataformes que no tenen seu a l'Estat espanyol a què s'escudin en la normativa europea per esquivar l'obligació de complir les quotes per a les llengües cooficials. ERC ja ha avançat que pretén introduir esmenes en el text. El PDeCAT també ha avisat que vol negociar-lo perquè cal complementar les quotes amb altres mesures que garanteixin la protecció del català.Calviño ha insistit que la norma assoleix un «equilibri» i que el text és «molt sòlid» i regula moltes qüestions més enllà de la quota per a les llengües cooficials. La vicepresidenta ha explicat que RTVE reservarà un 15% de la quota que ha de reservar a les llengües de l'Estat a les cooficials.Els prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu lineal hauran de reservar el 51% del temps d'emissió a obres europees. D'aquest percentatge, la meitat serà per a llengües de l'Estat i, dins d'aquesta part, RTVE reservarà el 15% a català, gallec i basc.La llei també regula altres qüestions com la protecció dels menors amb l'establiment d'horaris de protecció reforçada per a les televisions i l'obligació d'informar del contingut sensible. Les plataformes d'intercanvi de vídeos també hauran d'operar sistemes de verificació d'edat. També es prohibeix la publicitat subliminal, de tabac o de caràcter vexatori i es restringeix la publicitat de begudes alcohòliques a certes hores.Pel que fa a la promoció de productors independents, augmenta els percentatges d'inversió obligatòria en obres audiovisual en llengües de l'Estat (del 0,9% al 3,5%) i en cinema independent (de l'1,8 al 2%). El text també preveu la possibilitat d'establir programes d'ajudes al subtitulat o doblatge en llengües cooficials.En relació amb el finançament de RTVE, el projecte de llei contempla que es faci amb aportacions de tots els agents del mercat audiovisual: televisió lineal en obert i de pagament, prestadors de vídeo sota demanda i plataformes d'intercanvi de vídeos. Hauran de fer aportacions tant els prestadors establerts a Espanya com els que estigui a un altre país de la UE.