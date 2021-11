Les vacunes a menors de 12 anys no arribaran abans de quinze dies

La ministra de Sanitat ha confirmat que als menors se'ls administraran dues dosis

Actualitzada 30/11/2021 a les 10:12

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assegurat aquest dimarts que les vacunes per als menors de 12 anys, que ha aprovat l'Agència Europea del Medicament, no arribaran a Espanya abans de la segona quinzena de desembre.Així ho ha explicat en una entrevista en la Cadena Ser, en la qual ha dit que aquesta vacuna, de Pfizer, no és la mateixa que la que s'inocula als adults, que no necessita dissolució i que es posaran dues dosis.Quant al primer espanyol confirmat amb la variant ómicron, la ministra ha confirmat que té una simptomatologia lleu, igual que els altres dos casos que pendents de confirmació d'una parella que es va detectar en l'aeroport del Prat.Ha explicat que aquestes tres persones van arribar amb la prova diagnòstica negativa que s'exigeix des del passat als passatgers procedents dels països d'alt risc i que, a més, en arribar als aeroports se'ls fa a tots un control d'antígens, la qual cosa ha permès la seva detecció.En aquest sentit, ha incidit en què tots els passatgers que arribin al nostre país han de venir amb la vacunació exigida, la prova de diagnòstic negativa i sotmetre's en els aeroports a un control d'antígens.Quant al passatge que va compartir vol amb els casos detectats, ha confirmat que se'ls està fent un seguiment per si poguessin ser positius en la variant ómicron i fins i tot a les persones que van arribar a Espanya en els últims deu dies.