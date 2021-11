La Policia Nacional tindrà a partir d'ara porres d'acer

El seu ús no està recomanat contra dones embarassades i menors de 14 anys

Actualitzada 30/11/2021 a les 10:10

El Ministeri d'Interior començarà a distribuir a la Policia Nacional les noves porres extensibles d'acer que tindrà el cos. En total s'han comprat 15.384 unitats per 1.209.951 euros, això significa que cadascuna té un preu de 80 euros. Per autoritzar el seu ús, el ministeri dirigit per Fernando Grande-Marlaska ha modificat el Reglament d'Armes de la Policia.El seu ús no està recomanat contra dones embarassades, menors de 14 anys ni en manifestacions amb un gran nombre de persones, a més els agents no podran colpejar en zones vitals com el cap, el coll, els genitals i la columna.Aquesta porra d'acer només podrà ser utilitzada en situacions en les quals s'hagi de «reduir, immobilitzar o detenir a una persona que posi en risc la seva pròpia vida, la de l'agent o la de tercers; que mostri una actitud violenta o amenaci amb arma blanca o objectes perillosos», a més abans d'utilitzar-la els agents «hauran d'esgotar totes les vies de diàleg, negociació i mediació possibles».El mitjà 20Minutos ha indicat que la Direcció General de Policia va publicar un document intern que fixava que aquestes porres seran d'ús individual, tindran els mateixos controls que les armes de foc reglamentàries i només podran ser emprades pels agents que realitzin un curs preceptiu.