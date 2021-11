L'OMS critica les restriccions als viatges als països del sud de l'Àfrica per la variant òmicron

Actualitzada 30/11/2021 a les 20:01

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) lamenta les restriccions als viatges als països del sud de l'Àfrica per la variant òmicron. En les seves recomanacions per als viatges, l'OMS apunta que les prohibicions generals als viatges no eviten l'expansió i poden desincentivar la notificació i anàlisi de contagis. «Els països han de continuar tenint nua estratègia basada en les evidències per implementar mesures de viatges», diu el document de l'OMS, que apunta que s'espera que la variant òmicron es detecti cada cop en més països. Entre les mesures que proposa l'OMS per evitar l'expansió del virus amb els viatges hi ha les proves abans de viatjar o la imposició de quarantenes.