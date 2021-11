L'EMA desconeix si caldrà adaptar les vacunes a l'òmicron, però diu que es podria validar en tres o quatre mesos

Seguretat de la vacuna

De totes maneres, Cooke ha assegurat que les vacunes «continuen sent efectives» encara que es propagui la variant òmicron. «Les vacunes continuaran proporcionant protecció», ha remarcat.En aquest sentit, Cooke ha defensat que la Unió Europea ara té «més eines que l'hivern passat» per afrontar una nova onada de contagis i ha reivindicat que la vacunació continua sent la més important. Així, ha posat com a exemple el cas del seu país, Irlanda, on hi ha una taxa de morts de 15 persones per cada milió amb més del 75% de la població vacunada. En canvi, en dos països amb menys del 50% dels habitants immunitzats la taxa és de 250 morts per cada milió.Segons la directora de la EMA, «molts estudis suggereixen» que una dosi de reforç amb la mateixa vacuna «restaura la protecció» davant la infecció i la malaltia. «Caldrà una dosi de reforç, és molt important amb l'amenaça d'una nova variant», ha avisat. L'EMA està preparant una estratègia de vacunació per administrar la tercera dosi i té previst anunciar-la a finals d'aquesta setmana.«És la base de dades més gran que hem tingut mai sobre la seguretat d'una vacuna», ha assegurat Cooke. La directora de l'EMA ha defensat el bon funcionament del sistema de farmacovigilància per detectar «efectes adversos estranys» dels vaccins contra la covid-19.