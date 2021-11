Els diners que es recullin es destinaran a finançar hospitals públics

El primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, va anunciar aquest dimarts que a partir de gener totes les persones majors de 60 anys hauran de vacunar-se obligatòriament contra la covid i, de no fer-ho, seran multats amb cent euros.«A partir del 16 de gener tots els majors de 60 anys hauran d'haver almenys concertat una cita per a obtenir la primera dosi de la vacuna. Els que no ho facin hauran de pagar una multa de cent euros», va assenyalar Mitsotakis durant el Consell de Ministres.Els diners que es recapti d'aquestes multes es destinarà a un fons especial per a finançar els hospitals públics, va afegir.