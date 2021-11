A Zara ara mana Marta Ortega

La filla d'Amancio Ortega assumeix la presidència del Consell d'Administració d'Inditex

Presidenta després de 15 anys en diverses àrees

El Consell d'Administració d'Inditex ha nomenat a Marta Ortega, filla del fundador del grup (Amancio Ortega), nova presidenta de l'empresa amb efectes de l'1 d'abril de 2022, en substitució de Pablo Isla, que exercia aquest càrrec des de 2011.Segons ha informat aquest dimarts la signatura tèxtil en un fet rellevant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el Consell ha designat també com a conseller delegat de la companyia a Óscar García Maceiras, fins ara secretari general d'Inditex, que substituirà a Carlos Crespo amb efecte immediat.Óscar García Maceiras es va incorporar al grup al març de 2021 com a secretari general i del Consell, després d'haver liderat projectes de transformació en els seus 20 anys d'activitat professional tant en el sector públic, com a advocat de l'Estat, com en el sector privat en companyies com el Banco Pastor, Banco Popular, Sareb o Banco Santander.El fet rellevant precisa també que Javier Monteoliva Díaz deixarà el seu càrrec com a sotssecretari del Consell d'Administració i serà el nou secretari general de la companyia, així com de les diferents comissions del Consell.Amb aquests canvis, que seran sotmesos a la seva ratificació en la pròxima junta d'accionistes del grup, es culmina el procés de relleu generacional iniciat en 2011 amb la substitució d'Amancio Ortega en la presidència d'Inditex.A més, suposa la sortida d'Isla d'un grup que ha encapçalat durant 17 anys, primer com a vicepresident i conseller delegat des de 2005 i, a partir de 2011, com a president, posat en el qual es mantindrà fins al 31 de març de 2022.Crespo ha estat nomenat director general d'Operacions, Transformació Sostenible i Digital d'Inditex, mentre que Monteoliva, director jurídic i sotssecretari del Consell d'Administració fins ara, ha estat nomenat secretari general del Consell.La nova estructura organitzativa incorpora un Comitè de Direcció, compost per directius procedents de diferents àrees corporatives i del negoci, com Carlos Crespo González, director general d'Operacions, Transformació Sostenible i Digital; Pablo del Bado Rivas, director general de Pull&Bear, i Miguel Díaz Miranda, director financer i d'Operacions de Zara.També integren aquest comitè Ignacio Fernández Fernández, director general de Finances d'Inditex; Javier García Torralbo, director general de E-Commerce de Zara; Begoña López-Cano Ibarreche, directora general de Persones del grup; Beatriz Padín Santos, directora de Dona de Zara; Jorge Pérez Marcote, director general de Massimo Dutti; i Óscar Pérez Marcote, director general de Zara.Marta Ortega Pérez ha desenvolupat la seva activitat en diferents àrees del grup durant els últims 15 anys i, en particular, ha dirigit el reforçament de la imatge de marca i proposta de moda de Zara, àrea que continuarà supervisant.«Vull agrair al Consell, i molt especialment a Amancio Ortega, el suport i la confiança dipositada en mi durant tots aquests anys. Ara creiem que és el moment d'abordar aquesta nova etapa, amb Marta Ortega com a presidenta», ha dit Isla després d'aquest anunci.En un comunicat, ha afegit que completar la «transició» en la qual està immersa el grup tèxtil «és la culminació del meu compromís amb Inditex i amb Amancio Ortega».«Sempre he dit que dedicaria la meva vida a desenvolupar el llegat dels meus pares, mirant al futur però aprenent del passat i al servei de la companyia, els nostres accionistes i els nostres clients, en el lloc on es consideri que sóc més necessària», ha declarat la filla del fundador del grup gallec.