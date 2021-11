Un estudi constata que una exposició de vuit hores en un bosc d'alzines ajuda a reduir l'estrès

En l'estudi s'han estudiat tres biomarcadors: una hormona (el cortisol), un enzim (l'alfa-amilasa) i un anticòs (la immunoglobulina). Els resultats mostren, per una banda, una disminució significativa de les concentracions de cortisol a partir de la segona hora d'exposició al bosc, que es manté fins al final de l'exposició. Per altra banda, es registra un augment significatiu de l'activitat d'alfa-amilasa a partir de la primera hora d'exposició, tot i que després es manté estable. Finalment, s'evidencia una disminució significativa d'immunoglobulina a partir de la quarta hora d'exposició.Les entitats que han participat en la investigació asseguren que la majoria d'estudis realitzats fins ara havien tingut en compte exposicions curtes al bosc. En canvi, en el present d'estudi, s'ha fet per primer cop una avaluació que arriba fins a les vuit hores d'exposició. A més, és el primer cop que es fa un estudi d'aquestes característiques en boscos de 'àmbit mediterrani.Un dels autors de l'article, Albert Bach, investigador del CTFC, assegura que «fem una passa més per considerar els boscos com una eina vàlida de medecina preventiva que pot ser considerada per la sanitat pública i la societat en general». Afegeix que «els boscos poden ser espais on mitigar els nostres nivells d'estrès».