Moderna situa l'hipotètic desenvolupament d'una vacuna contra la variant ómicron per 2022

Actualitzada 29/11/2021 a les 07:58

La farmacèutica estatunidenca Moderna, creadora d'una de les vacunes més utilitzades contra la covid-19, va situar diumenge l'hipotètic desenvolupament d'una nova injecció adaptada a la variant ómicron per a principis de 2022.«Si hem de crear una vacuna completament nova, això serà a principis de 2022», va assegurar en una entrevista a la cadena BBC el cap mèdic de Moderna, Paul Burton.Burton també va apuntar al programa d'Andrew Marr a la televisió britànica que la farmacèutica té a centenars de persones treballant en aquesta nova variant des del dijous i va explicar que en les pròximes setmanes preveuen haver pogut determinar l'efectivitat de la vacuna ja existent contra ómicron.Des que la nova variant va ser identificada a mitjan setmana passada, els principals fabricants de vacunes contra la covid-19 a occident, entre ells els estatunidencs Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson, van començar a provar l'efectivitat dels seus productes contra aquesta variant.Pfizer i el seu soci alemany BioNTech van emetre un comunicat el divendres en el qual van explicar que els seus laboratoris ja estan analitzant aquesta variant per determinar si la seva vacuna (una de les més utilitzades als EUA i en països europeus) podria necessitar algun tipus de «ajustament».Per part seva, Moderna va alertar que les mutacions observades en la variant són «preocupants» i va explicar que provarà diverses dosis de reforç de la seva vacuna per veure quina és la reacció.Johnson & Johnson, que comercialitza la seva vacuna a Europa sota el nom de la seva subsidiària Janssen, va apuntar que ja està provant l'efectivitat del seu producte «contra la nova variant de ràpida propagació que es va identificar al Sud d'Àfrica».També l'estatunidenca Novavax i la britànica AstraZeneca van assegurar estar analitzant l'efecte de les seves vacunes contra aquesta nova variant.