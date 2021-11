L'OMS demana accelerar la vacunació davant l'alt risc que presenta òmicron

Segons l'organització, el risc de transmissió és alt, la qual cosa obliga a intensificar les estratègies de prevenció

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat avui que els riscos globals que planteja la variant ómicron són «molt alts», per la qual cosa ha demanat a tots els governs accelerar la vacunació contra la covid i reforçar les mesures de vigilància davant possibles brots d'aquest derivat del coronavirus.L'últim informe tècnic de l'organització, fet públic avui, considera que, tenint en compte la rapidesa amb la qual la variant desenvolupa noves mutacions potencialment més resistents a les vacunes i més contagioses, el risc de transmissió és «alt», la qual cosa obliga a intensificar les estratègies de prevenció.«Pot haver-hi noves onades de covid-19 amb greus conseqüències, depenent de molts factors, com el lloc on aquestes onades ocorrin», adverteix l'informe, publicat el mateix dia en què l'OMS ha inaugurat una assemblea extraordinària per a impulsar la negociació d'un tractat internacional de preparació i resposta a futures pandèmies.Accelerar la vacunació contra la covid-19, «especialment entre població de risc que segueixi sense vacunar», és una de les mesures que s'han de prendre davant l'arribada de la nova variant, ha destacat l'OMS, que també ha demanat a tots els països que notifiquin possibles casos o brots associats a ómicron.En aquest sentit, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lamentat en la inauguració de l'assemblea de l'OMS que els dos països que primer van informar de la nova variant, Sud-àfrica i Botswana, estiguin sent «penalitzats» amb cancel·lacions de vols, quarantenes als seus ciutadans en altres països i altres mesures.«A Sud-àfrica i Botswana cal donar-los les gràcies, no penalitzar-los», ha afirmat Tedros en una llarga intervenció en la qual ha denunciat que després de l'ocorregut es corre perill que altres països tinguin por d'alertar al món sobre possibles noves amenaces, per temor a les conseqüències econòmiques.En el seu informe tècnic, l'OMS no recomana obertament que es prohibeixin els vols a països o regions on s'ha localitzat la variant ómicron, i assenyala únicament que les autoritats nacionals «han d'usar bases científiques a l'hora d'ajustar de manera puntual les mesures entorn dels viatges internacionals».Admet, en tot cas, que ara com ara els casos de la variant, que s'han detectat ja en quatre regions (Àfrica, Europa, Orient Mitjà i Àsia Oriental), estan relacionats amb el flux viatger.El director general de l'OMS ha destacat en el seu discurs que encara no se sap si la variant ómicron està associada a una major facilitat de contagi o reinfecció, a casos més greus o a major resistència a les vacunes, encara que ha subratllat que «científics de tot el món estan treballant contrarellotge per a respondre aquestes qüestions».L'expert etíop també ha aprofitat per a denunciar el fet que la nova variant ha sorgit a Àfrica, el continent amb menor taxa de vacunació contra la covid-19, la qual cosa confirma els advertiments que tot l'any ha llançat l'OMS sobre els perills d'oblidar algunes regions en la massiva campanya d'immunització.«Mentre continuï la desigualtat en les vacunes el virus tindrà oportunitats per a estendre's i evolucionar a formes que no podem predir o prevenir», ha advertit.Tedros ha recordat que el 80 per cent de les 8.000 milions de dosis de vacunes s'han administrat en el món fins ara han anat als països del G20 (els més industrialitzats i economies emergents), mentre que els de baixos ingressos, en la seva majoria a Àfrica, a penes han rebut el 0,6 per cent de les vacunes totals.Més d'un centenar de països en el món encara no han aconseguit una taxa de vacunació del 40%, a la qual l'OMS volia arribar en tots els territoris abans de finals d'any, i probablement la meitat d'ells no l'aconsegueixen en el mes que queda, ha vaticinat el màxim responsable de l'organisme.«Entenem que cada govern té la responsabilitat de protegir la seva gent, és natural, però la igualtat en el repartiment de vacunes no és un acte benèfic, és una cosa que interessa a tots els països perquè cap pot sortir d'aquesta pandèmia sol», ha subratllat.