El segon judici a Quim Torra per desobediència començarà el 17 de març

La titular del Jutjat Penal número 6 de Barcelona, María Dominguez Tristán, ha fixat per al 17 de març de l'any vinent el judici contra l'expresident del Govern Quim Torra per la presumpta desobediència d'una instrucció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que instava a despenjar de manera permanent una pancarta que reclamava la llibertat dels presos independentistes i el retorn dels exiliats de la façana del Palau de la Generalitat.L'entorn de Torra ha lamentat el nou episodi de «persecució judicial» contra l'expresident i ha recordat que en aquest segon cas, no es tractava d'una instrucció vinculada al període electoral, sinó «d'un atac a la llibertat d'expressió de manera indefinida i total».

La causa s'instrueix des del 2019, després que la plataforma Impulso Ciudadano presentés una denúncia contra Torra per la presumpta desobediència a l'ordre del TSJC.



L'entorn de Torra recorda que «en contra d'aquestes instruccions i persecucions judicials», el Consell d'Europa va instar l'estat espanyol a aturar les causes contra els polítics successors dels qui havien estat empresonats i exiliats «quan es tractava del dret legítim de demanar-ne la llibertat».



És per això que la defensa de Torra demanava incloure en les proves documentals la resolució 2381 (2021) de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa. En la resolució actual, el Jutjat diu que no és necessari demanar a l'Assemblea del Consell d'Europa la resolució i que, si s'accepta en el judici, servirà la còpia que presenti la defensa.



D'altra banda, la defensa de Torra considera que l'expresident no hauria de ser sancionat atès que «els actes polítics d'un membre del Govern estan protegits per la inviolabilitat parlamentària, així com emparats per la llibertat d'expressió i de representació política».