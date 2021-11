El cost de la vida segueix desbocat i l'IPC creix un 5,6% al novembre

A l'Estat no s'havia registrat un increment tant elevat des de l'any 1992

Actualitzada 29/11/2021 a les 11:11

L'Índex de Preus de Consum (IPC) al conjunt de l'Estat continua creixent a un ritme rècord arran de la crisi de subministraments i de la caiguda de preus registrada l'any passat. Aquest novembre els preus s'han incrementat un 5,6% en termes interanuals, dues dècimes més que l'octubre i una xifra que no es registrava des del setembre de 1992, segons les dades avançades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). De nou, l'increment ve impulsat per l'alça en el preu dels carburants, l'electricitat i els aliments.Pel que fa a la taxa d'inflació subjacent –no té en compte els productes energètics i els aliments no elaborats-, al novembre ha augmentat un 1,7%, tres dècimes més respecte a la variació registrada a l'octubre.