Detenen a Holanda una parella catalana que havia deixat el confinament en arribar de Sud-àfrica

Després s'ha sabut que, de positius, n'hi va haver 61, 13 dels quals de la nova variant òmicron. No se sap si la jove catalana és una d'elles. En tot cas, la parella havia passat la covid aquest estiu i van pensar que el de la noia podria ser un fals positiu. Tenien PCR negativa de 24 hores abans feta a Sud-àfrica.Van demanar un segon test, però segons relaten, les autoritats holandeses no els van atendre, després d'haver rebut un tracte, junt a la resta del passatge, que critiquen obertament.Finalment els van enviar a un hotel on van passar el cap de setmana juntament a altres positius sense que ningú els atengués. El diumenge, el noi va insistir en el segon test i la policia que custodiava l'hotel el va autoritzar a anar-lo a buscar, segons el relat que han ofert a 'La Vanguardia'. La noia es va fer dos tests d'antígens davant dels agents i la parella afirma que van resultar negatius, fet davant del qual els mateixos policies els autoritzen a marxar.Així, la parella va comprar bitllets cap a Barcelona, va agafar un taxi i es va adreçar a l'aeroport, on va pujar a l'avió. Va ser aleshores quan van avisar la jove per megafonia i un policia holandès la va detenir i la va dur a comissaria, on ha estat fins a aquest dilluns, quan el cònsol espanyol a Holanda ha intercedit per la parella i l'han deixat en llibertat.La parella està acusada de trencar el confinament i la fiscalia holandesa estudia presentar càrrecs.