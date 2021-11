Detectats tretze casos covid de la variant Ónicrom a Portugal

Es tracta de tretze jugadors de futbol de l'equip del Belenenses, que milita a la Primera Divisió lusitana

Actualitzada 29/11/2021 a les 10:13

L'Institut Nacional de Salut Ricardo Jorge (INSA) de Portugal ha confirmat avui la detecció de tres casos de covid de la variant Ónicrom, després de les anàlisis respectives.Es tracta de tretze jugadors de futbol de l'equip del Belenenses, que milita a la Primera Divisió lusitana.Es dona la circumstància que el futbolista sud-africà Cafú Phete, que pertany a aquesta plantilla, va tornar diumenge passat 22 de novembre a Portugal després de jugar dos partits amb la selecció del seu país.Segons l'Institut Nacional de Salut, les mostres dels 13 futbolistes van ser analitzades aquest diumenge, 28 de novembre, ja que entre els positius hi havia el jugador internacional per Sud-àfrica que acabava de tornar a Portugal.En els primers resultats obtinguts hi ha mostres clares que els tretze casos estan «relacionats amb la variant Ónicrom».No obstant això, perquè hi hagi una evidència científica íntegra, en les pròximes hores faran la «seqüenciació» de les mostres per garantir al cent per cent que es tracta d'aquesta variant.Com a mesura sanitària, tots els jugadors es troben aïllats en quarantena i també totes les persones que han tingut contacte amb ells.