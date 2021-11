Científics descriuen el funcionament d'unes proteïnes implicades en el càncer i l'Alzheimer

Buscar nous fàrmacs

Els aminoàcids entren i surten de les cèl·lules perquè aquestes puguin créixer, dividir-se i desenvolupar les seves funcions fisiològiques. Aquesta entrada i sortida de les cèl·lules succeeix gràcies a les comportes conformades per, entre d'altres, les proteïnes de la família HAT, que es troben embegudes a les membranes de les cèl·lules.Tot i que les proteïnes HAT són pràcticament idèntiques en la seva estructura, unes transporten uns aminoàcids i altres no, tret que els confereix funcions diferents. Entre aquestes hi ha les relacionades amb el creixement de les cèl·lules i la seva implicació en malalties com el càncer, el funcionament de les neurones o el transport de substàncies tòxiques i la seva implicació en l'addicció a substàncies com ara la cocaïna.Gràcies a les últimes tecnologies d'alta resolució estructural, com la criomicroscòpia electrònica, els investigadors han pogut visualitzar amb detall atòmic l'estructura d'un dels membres d'aquesta família de proteïnes. Combinat amb modelatge computacional i disseny de mutants de la proteïna, han pogut entendre el seu funcionament.En concret, han pogut visualitzar amb resolució atòmica l'estructura d'un membre de la família HAT i determinar el lloc on s'uneixen els aminoàcids que transporten, així com el detall del mecanisme pel qual succeeix aquest reconeixement.El detall atòmic revela que només uns quants residus d'aquestes proteïnes són responsables de dictar els aminoàcids als quals s'uneixen i, per tant, les seves funcions específiques. A més, el treball demostra com les substitucions d'uns residus per altres en aquestes posicions als diferents membres de la família són responsables del canvi en l'especificitat de reconeixement i transport d'uns aminoàcids i no pas d'altres.A partir d'aquestes troballes, ara els esforços se centraran en trobar nous fàrmacs que actuïn específicament sobre regions concretes d'aquestes proteïnes. L'objectiu és controlar les malalties en què intervenen, com el càncer o les malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer.El treball, liderat per l'IRB Barcelona i el CNIO, s'ha dut a terme en col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center (BSC) i l'empresa biotecnològica Nostrum Biodiscovery.