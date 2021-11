Així és la nova botiga del creador de Mercadona

Ubicada a un centre comercial de València, només estarà oberta fins el 15 de gener

Actualitzada 29/11/2021 a les 17:53

Juan Roig, el creador de Mercadona ha estrenat Lanzadera Market, la seva nova proposta per estar més a prop del client i saber què necessita. Es tracta d'una botiga ubicada al centre comercial Saler, de València, on oferirà idees innovadores amb productes de cosmètica, moda, alimentació ecològica i accessoris per analitzar si encaixen amb els futurs clients. De moment, només estarà present fins el 15 de gener. Durant els propers dos mesos es podran emprovar i comprar aquestes novetats.