Un directiu de Pfizer diu que confia tant en la seva vacuna que la hi posarà a la seva filla de 6 anys

Aquestes són les paraules que dirigeix als escèptics que assegura que li han qüestionat personalment

Actualitzada 28/11/2021 a les 13:37

L'alt càrrec de la companyia farmacèutica Pfizer està tan segur de la seguretat de la seva vacuna contra la covid-19 que ha assegurat que la hi posaria a la seva pròpia filla de sis anys d'edat.Ben Osborn, que dirigeix la branca al Regne Unit del gegant farmacèutic estatunidenc i dirigeix l'Associació de la Indústria Farmacèutica Britànica, va dir al Daily Mail que ha tingut converses «franques» amb els qui s'oposen a les vacunes.Quan se li va preguntar si la vacuna de Pfizer, desenvolupada ràpidament amb el soci alemany BioNTech, era segura, va dir: «Crec que la major tranquil·litat que donaria és que li donaria la vacuna a la meva filla de sis anys demà si això estigués autoritzat».Els experts i reguladors al Regne Unit estan considerant si aprovar l'ús de la vacuna en nens de cinc a 11 anys. La vacuna de Pfizer va ser aprovada la setmana passada per al seu ús en nens de fins a cinc anys per l'Agència Europea del Medicament i també està autoritzada per al seu ús en nens estatunidencs.Osborn va dir que els escèptics preocupats per la velocitat del seu desenvolupament li han preguntat amb freqüència sobre la seguretat de la vacuna, en només 259 dies. «És frustrant, però és part del treball», va dir. «El missatge més important és, sí, s'ha fet a gran velocitat, però no s'han escurçat terminis», va afegir.Pfizer també s'ha mogut per a abordar les preocupacions que les vacunes existents poden no oferir protecció contra la nova variant Omicron del virus.La signatura va dir aquest dissabte que havia començat a executar «proves de neutralització en la nova variant preocupant de Omicron i espera tenir dades inicials en les pròximes setmanes».Va afegir que si la variant escapa a la protecció de la vacuna, espera «poder desenvolupar i produir una vacuna específica contra aquesta variant en aproximadament 100 dies».