Països Baixos detecta almenys 13 casos entre els passatgers de dos vols provinents de Sud-Àfrica

Actualitzada 28/11/2021 a les 17:07

Israel ha decidit prohibir l'entrada d'estrangers al país durant 15 dies per intentar contenir l'arribada de la nova variant de coronavirus, batejada òmicron per l'Organització Mundial de la Salut. La decisió arriba mentre continuen creixent els casos d'aquesta nova variant que es detecten en diversos països europeus, com Bèlgica, Itàlia, Alemanya o el Regne Unit. Als Països Baixos, les autoritats sanitàries han confirmat que almenys 13 passatgers de dos vols provinents de Sud-Àfrica han donat positiu per la variant òmicron. Amb tot, encara hi ha passatgers per analitzar, ja que els positius eren una seixantena, i no es descarten més casos.