César Carballo alarma sobre la nova variant de coronavirus: «Estem en el mateix punt que l'any passat»

El conegut doctor d'urgències s'ha mostrat molt pessimista de cara a les festes nadalenques

Actualitzada 28/11/2021 a les 12:27

La Sexta va emetre aquest dissabte 27 de novembre La Sexta Noche. Com és habitual, el format va repassar l'última hora dels temes que vertebren l'actualitat amb els seus tertulians comuns, com és el cas de César Carballo, que va parlar sobre la COVID-19. I les seves prediccions sobre la variant Omicron no van ser molt bones.El urgenciòleg va opinar després de veure unes preocupants imatges d'alguns dels carrers més transitats d'Espanya, que entre el Black Friday i l'encesa de l'enllumenat nadalenc han estat especialment plenes de gent durant els últims dies.Per a Carballo, el vídeo va suposar un deixa vu a la situació sanitària que va viure Espanya fa just un any, amb incertesa davant les festivitats nadalenques i amb una nova ona just després d'aquestes. «Les aigües residuals diuen que estem en el mateix punt que l'any passat. Ja avisem que podia haver-hi una nova ona de coronavirus just després del Nadal i així va passar», va dir, amb contundència.I és que, les dades apunten a una nova escalada de casos i hospitalitzacions que converteixen una nova ona en una realitat malgrat la situació envejable de la qual parteix Espanya respecte a altres països d'Europa amb xifres més alarmants, com Àustria.Aquest divendres, la taxa d'incidència acumulada a Espanya superava els 170 casos per cada 100.000 habitants, alguna cosa que no canvia que «les llums d'emergència estiguin enceses a Europa», tal com va assenyalar. En la mateixa línia, la perspectiva de Miguel Sebastián en el mateix espai tampoc va ser molt tranquil·litzadora.«Podríem enfrontar-nos a una més llarga que les habituals. Totes les ones són diferents, però el que ha passat des que tenim vacunes és que les ones són menys intenses, però més duradores. Per exemple, amb aquesta ona portem des del 14 d'octubre, un mes i mig d'ona, la qual cosa passa que en primer mes a penes va augmentar 30 punts i en els últims dies ha augmentat 100 punts, per la qual cosa hem tingut una acceleració», va dir el economista.