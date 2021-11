On i com ha sorgit la nova variant de coronavirus que ha posat al món de nou en màxima alerta

L'OMS ja l'ha donat el nom d'Omicron i alerta que hi ha «risc de reinfecció»

Actualitzada 27/11/2021 a les 13:18

Una amalgama de mutacions

Símptomes i conseqüències

Conseqüències

Una nova variant de coronavirus té en escac al món. L'OMS ja l'ha batejat com Omicron i ha advertit que podria comportar un «major risc de reinfecció». Però, com i on va néixer la variant B.1.1.529, identificada per primera vegada a Sud-àfrica?Tal com recull el diari italià Corriere della Sera, a Sud-àfrica s'està debatent l'origen de la variant. Es tracta d'un país amb alts nivells d'infecció i amb taxes de vacunació relativament baixes (al voltant del 24% s'ha vacunat per complet).Francois Balloux, director del UCL Genetics Institute i professor de biologia computacional en l'University College London, va dir en un comunicat publicat pel Mitjana Center of Science i recollit pel rotatiu italià que és probable que la nova variant hagi evolucionat durant una infecció crònica d'una persona immunodeprimida, possiblement en un pacient amb VIH o SIDA no tractada.L'altíssim nombre de casos de VIH ha complicat els esforços de Sud-àfrica per a combatre la pandèmia de coronavirus, ja que les persones immunodeprimides poden albergar el virus per més temps, van dir els científics.La detecció d'aquesta nova variant del coronavirus preocupa la comunitat científica perquè presenta una amalgama de més de 30 mutacions que, si bé algunes ja s'havien observat en altres variants, com la beta, aquesta és la primera vegada que es veuen juntes.Iñaki Comas, de l'Institut de Biomedicina de València (Espanya), assenyala que encara és aviat per a saber el seu veritable impacte. «Sense alarmisme, però hem de vigilar i veure quina és la seva trajectòria i prendre les mitjanes necessàries, en el cas que siguin necessàries».Segons Comes, «és una variant que ha acumulat un número molt alt, major que altres vegades, de mutacions en la proteïna de la espícula —la que usa el SARS-CoV-2 per a entrar en la cèl·lula humana— i porta una combinació de mutacions que no havíem vist abans».«El que fa saltar la veu d'alarma no és tant que de moment no sapiguem el que fa sinó el potencial que podria tenir, per això es diuen variants sota recerca», afegeix Comes.Encara que els casos confirmats d'aquesta variant encara són pocs, a Sud-àfrica, el país amb més incidència fins avui, de moment no es van identificar diferències quant als efectes de la malaltia respecte a altres variants.«Actualment no s'han reportat símptomes inusuals derivats de la infecció amb la variant B.1.1.529 i, com amb altres variants, alguns individus són asimptomàtics», va indicar l'Institut Nacional de Malalties Infeccioses de Sud-àfrica (NICD, per les seves sigles en anglès) en un comunicat de preguntes freqüents.Ara com ara, atès que les recerques estan en una fase molt primerenca, es desconeix quin impacte podria tenir aquesta nova variant quant a la transmissibilitat del virus i la seva possible resistència a les vacunes.«Amb base en el nostre enteniment de les mutacions en aquest llinatge, l'evasió parcial a la immunitat és probable, però és probable que les vacunes encara ofereixin alts nivells de protecció enfront de l'hospitalització i la mort», precisa el NICD.Els científics de Sud-àfrica assenyalen també que és possible que la nova variant estigui darrere del ràpid augment dels casos detectat en els últims dies al país —especialment en la populosa província de Gauteng (on es troben Johannesburg i Pretòria)— i les dades apunten al fet que està predominant sobre la delta.