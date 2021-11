La variant Omicron del coronavirus «probablement és un 500% més contagiosa» que el virus original

L'epidemiòleg estatunidenc Eric Feigl-Ding ha subratllat alguns dels punts clau d'aquesta nova variant

Actualitzada 27/11/2021 a les 18:59

La nova variant del coronavirus detectada per primera vegada a Sud-àfrica i batejada amb el nom de Omicron ha tornat a encendre les alarmes a Europa, on ja s'han detectat els primers casos, mentre que en altres llocs com els EUA ja donen per fet que es troba circulant en aquest país. A més, experts estatunidencs com el prestigiós epidemiòleg Eric Feigl-Ding ja ha advertit que és «potencialment un 500% més infecciosa» que el virus original.Aquest divendres, el grup d'experts de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) reconeixia que es tracta d'una «variant de risc», possiblement més contagiosa, i admetia també que algunes de les noves mutacions de Omicron semblen suggerir una encara major capacitat de transmissió que ceps anteriors, amb casos detectats «en gairebé totes les províncies sud-africanes».Sobre aquestes afirmacions de l'OMS s'ha pronunciat l'epidemiòleg estatunidenc Eric Feigl-Ding, que ha subratllat alguns dels punts clau als quals ha arribat l'OMS sobre Omicron: existeix un major risc de reinfecció, ha augmentat en gairebé totes les províncies de Sud-àfrica i «pot tenir un avantatge de creixement», cosa que significa un «avantatge infecciós». Aquesta capacitat d'infectar, aclareix l'expert, és «potencialment un 500% major, segons les primeres dades», ha afegit. «Això no pinta bé», ha valorat en una sèrie de missatges publicats en Twitter.En opinió de Feigl-Ding, les restriccions de viatge que molts països han començat a aplicar en cadena «podrien arribar massa tard». En el cas detectat a Bèlgica, apunta, ni tan sols va viatjar a Sud-àfrica: «Això significa que el virus definitivament ha escapat de la regió sense ser detectat», indica.Una de les causes per les quals aquesta variant ha pogut transmetre's amb aquesta facilitat resideix en què «és increïblement difícil» de detectar.Un clar exemple d'això seria el cas d'un viatger que va volar de Sud-àfrica a Hong Kong, on es va detectar el virus al quart dia de quarantena i després d'un segon PCR. Aquest cas va provocar una infecció creuada en una altra persona que es trobava aïllada a l'altre costat del passadís del mateix hotel, i que va donar positiu al vuitè dia, en el quart PCR. Tots dos estaven vacunats amb Pfizer, ha ressaltat aquest epidemiòleg.els EUA dóna per fet que ja ha arribat a aquest paísPer part seva, l'assessor cap del Govern estatunidenc per a qüestions mèdiques, Anthony Fauci, ha admès aquest dissabte que és possible que aquesta nova variant de la Covid-19 ja hagi arribat als EUA, malgrat que encara no hagi estat detectada.«No em sorprendria que fos aquí i no l'hàgim detectat encara. Quan tens un virus que es transmet amb tanta facilitat i ja hi ha casos en altres països a conseqüència dels viatges, gairebé invariablement acabarà arribant a totes parts», ha dit Fauci en una entrevista en la cadena NBC.Aquest divendres, la governadora de Nova York, Kathy Hochul, va ser la primera a declarar un estat d'emergència per la nova variant, que entrarà en vigor el 3 de desembre i s'allargarà fins a, almenys, el 15 de gener.Amb aquesta mesura, Hochul busca augmentar la capacitat de resposta dels hospitals contra la Covid-19 mitjançant la prohibició de dur a terme actuacions no essencials si es donen determinades circumstàncies i ampliar la capacitat del Govern estatal per a comprar subministraments mèdics d'emergència.La detecció d'aquesta nova variant a l'Àfrica austral preocupa la comunitat científica perquè presenta una amalgama de més de 30 mutacions que, si bé algunes ja s'havien observat en altres variants, com la beta, aquesta és la primera vegada que es veuen juntes.