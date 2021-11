La DGT crea un nou sistema per posar multes encara que frenis abans d'un radar

Aquesta pràctica és molt habitual entre els conductors per evitar que els enxampin

Actualitzada 27/11/2021 a les 13:45

Nous radars per a 2022

Un dels principals recursos amb els quals compta el Govern en general i la Direcció General de Trànsit (DGT) en particular per a acabar amb la velocitat excessiva al volant i recaptar són els radars.Davant aquests dispositius, els conductors tendeixen a actuar de la mateixa manera. Conforme es van acostant a ells, solen trepitjar el fre perquè just quan passin al costat del radar, aquest no detecti l'excés de velocitat.Però aquesta pràctica pot acabar-se, perquè la DGT vol implantar un nou sistema que faria inútil aquesta frenada, que d'altra banda pot resultar perillós si tenim a algú darrere molt pegat.Tal com recull La Razón, la DGT planeja instal·lar radars que compten amb dues càmeres de fotos repetides, de tal manera que siguin capaces de captar l'accelerada que prossegueix a la frenada d'abans del radar.La intenció de la Direcció General de Trànsit és que el conductor prossegueixi amb velocitat reduïda durant un tram major de temps i no torni a superar la velocitat permesa.La DGT instal·larà l'any vinent 16 nous radars de tram i altres 10 fixos que aniran girant en 20 noves cabines, segons va anunciar aquest mes el responsable de Trànsit, Pere Navarro, en la Comissió de Seguretat Viària del Congrés.La instal·lació dels 10 nous radars fixos en 20 cabines significa que 10 d'elles estaran buides en algun moment, encara que tindran un efecte dissuasiu.Els nous dispositius de control de velocitat se sumen als 780 fixos actuals, dels quals 92 són de tram; i als 545 mòbils que hi ha en l'actualitat.